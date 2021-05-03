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Компания «Мит Кинг» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к крупному производителю соцпита «Артис-Детское питание». Официально причина претензий не разглашается. Но, согласно данным открытой базы «Руспрофиль», поставщик мясной продукции планирует взыскать с комбината 3,3 млн рублей. К платежеспособности «Артиса» могут возникнуть вопросы.

С середины 2020 года «Артис-Детское питание» резко занижал начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на торгах. В некоторых случаях стартовая цена падала до 75%. В феврале этого года компания выиграла тендер на обслуживание всех школ Колпинского района Петербурга, опустив НМЦК на 42%.

Рекомендованная экспертами правительства города цена полноценного завтрака и обеда для одного ребенка установлена на уровне 172 рубля, но иногда стоимость одного дневного рациона школьника у «Артиса» опускалась до 62 рублей.

Предполагается, что экономия комбината «Артис-Детское питание» могла привести к возникновению долга перед «Мит Кинг». Сумма в З,3 млн рублей для компании с годовым оборотом в 3 млрд рублей, на первый взгляд, кажется небольшой. Однако СМИ уже писали о банкротстве двух производств – «АвтоВАМ» и «Новый век» с общим годовым оборотом свыше 2 млрд рублей.

Незадолго до разорения от компаний потребовали возместить долги. В начале 2020 года сотрудники предприятий перестали получать заработную плату. В мае прекратилось обслуживание объектов.

На момент работы комбинаты обслуживали медицинские учреждения Ленобласти, а также образовательные учреждения Московского и Пушкинского районов Петербурга. Банкротство привело к тому, что десятки больниц остались без питания в пик распространения коронавируса. Школы и детские сады перенесли инцидент легче – они находились на карантине.

Разорение «АвтоВАМ» и «Новый век» вынудило город и область экстренно искать других поставщиков. Если аналогичная ситуация повторится с «Артис-Детское питание», то последствия могут быть хуже. Компания является не только крупным организатором питания в образовательных учреждениях, но и поставляет продукцию другим производствам.

В СМИ назвали судебные разбирательства аналогичные иску «Мит Кинг» к «Артис-Детское питание» «тревожными звоночками».

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