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Вертолеты Ми-24 появились в Сирии сразу же после ввода на территорию этой страны российского военного контингента. С тех пор из 10 винтокрылых машин две потерпели крушение, но остальные продолжают принимать участие в контртеррористических операциях, сообщает издание «Arabian Aerospace».

Авторы напоминают, что эти вертолеты в 70-х годах прошлого столетия наводили страх на душманов в Афганистане. Они называли их «колесницами дьявола» из-за высоких боевых качеств. После модернизации винтокрылые машины остаются кошмаром для любого противника. Даже для широко разрекламированных американских «Апачей».

Это подтвердил недавний эпизод в Сирии. Российская колонна попала под пристальное наблюдение двух AH-64 Apache ВВС США. Однако американские вертолеты быстро исчезли, увидев приближение Ми-24 и Ми-35. Они предпочитают держаться подальше от российских «колесниц дьявола», так как отлично знают, чем может закончиться столкновение с ними.

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