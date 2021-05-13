Актриса Анастасия Мельникова во время своего недавнего появления в Ледовом дворце Санкт-Петербурга удивила поклонников произошедшими изменениями.

Как отмечается, актриса наиболее известна по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела». Кроме того, она стала депутатом, но при этом полностью сниматься не бросила. Мельникова активно посещает разные мероприятия в Санкт-Петербурге. Так, недавно она была в Ледовом дворце, где состоялся посвящённый 9 мая концерт.

Поклонники заметили, что Мельникова заметно набрала лишний вес. Что именно привело к этому, непонятно, так как она всегда тщательно следила за собой. Некоторые предположили, что после излечения от коронавируса она ещё не до конца пришла в себя. Так, заразилась инфекцией Мельникова зимой, о чём сама и сообщила в то время поклонникам.

Ранее медики рассказали о самых частых последствиях коронавируса. В частности, отмечаются проблемы с почками и ЖКТ.