Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Анастасия Мельникова во время своего недавнего появления в Ледовом дворце Санкт-Петербурга удивила поклонников произошедшими изменениями.

Как отмечается, актриса наиболее известна по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела». Кроме того, она стала депутатом, но при этом полностью сниматься не бросила. Мельникова активно посещает разные мероприятия в Санкт-Петербурге. Так, недавно она была в Ледовом дворце, где состоялся посвящённый 9 мая концерт.

Поклонники заметили, что Мельникова заметно набрала лишний вес. Что именно привело к этому, непонятно, так как она всегда тщательно следила за собой. Некоторые предположили, что после излечения от коронавируса она ещё не до конца пришла в себя. Так, заразилась инфекцией Мельникова зимой, о чём сама и сообщила в то время поклонникам.

Ранее медики рассказали о самых частых последствиях коронавируса. В частности, отмечаются проблемы с почками и ЖКТ.

Вам может понравиться

Франция направила в Черное море боевой корабль для поддержки Украины

На канале «Милитарист» в Telegram сообщили, что Франция решила отправить один из своих военных кораблей в Черное море, чтобы поддержать Украину. В опубликованном сообщении указывается, что корвет Commandant Biro французских

The Times: в Великобритании активно комментируют военный парад в Москве и речь Путина

В СМИ Великобритании после проведения парада Победы в Москве и речи Владимира Путина началось бурное обсуждение. Об этом сообщает издание The Times. Публикации носят спокойный характер без русофобских выпадов. Многие
  • Анна
  • 11.05.2021
  • читать 1 минуту

В Конгрессе возник серьезный раскол о будущем МБР Minuteman и ядерной политике США

Споры в высших политических кругах США по поводу ракет Minuteman сводятся к следующему: с учетом его возраста и новых ядерных проблем, создаваемых Россией и Китаем, не следует ли отказаться от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 16 °C | Армавир: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C |