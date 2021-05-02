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Маневр Великобритании в Чёрном море наглядно демонстрирует настоящее лицо двуличной Европы – об этом сообщает ПолитРоссия со ссылкой на материал издания Strategic Culture.

Как указывается, провокации в отношении Москвы и Пекина устраиваются только для того, чтобы угодить Вашингтону. Кроме того, страны Европы ради этого придерживаются двойных стандартов США. Так, в Великобритании из-за угрозы со стороны Китая приняли решение отправить свои боевые корабли в Индо-Тихоокеанский регион. В развёртывании флота, в общем-то, нет ничего необычного – в России и Китае также время от времени проверяют свои морские силы.

Однако в данном случае корабли ВМС Великобритании по пути в Индо-Тихоокеанский регион собираются зайти в Чёрное море на фоне ухудшения отношений России и НАТО из-за конфликта в Украине. По мнению военных аналитиков, это говорит о том, что в отношении России у западных стран есть скрытые планы.

Подобные провокации, как отмечают авторы статьи, для Европы невыгодны, так как и Россия, и Китай, весьма важны как для политического, так и для экономического развития европейских стран. В Европе это прекрасно понимают, однако всё равно продолжают провокации в угоду США.

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