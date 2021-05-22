читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина могла стать одним из крупнейших газовых хабов в мире, однако неграмотные действия руководства страны привели к потере даже того, что она имела в своем распоряжении. Финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал о проблемах, с которыми Киев столкнется после запуска «Северного потока-2».

Как только газопровод будет введен в эксплуатацию, Украина начнет нести крупные финансовые потери. Которые специалист оценивает в пять миллиардов долларов. Кроме того, ей придется приобретать газ в Германии, Турции или Польше, что ежегодно будет отнимать у страны по 2 процента ВВП.

Эксперт обращает внимание на то, что как Берлин, так и Анкара, в отличие от Киева, не упустили возможность заработать те самые пять миллиардов долларов. Они легко согласились на строительство «потоков», позабыв о своем украинском партнере.

Кущ отмечает, что не только Турция с Германией, но и любая другая страна мира предпочла бы получать минимум три миллиарда долларов каждый год вместо единоразовой выплаты точно такой же суммы. Однако Киев уже давно не руководствуется здравым смыслом, что и приводит к крупным потерям.

Вам может понравиться

В офисе Зеленского назвали скандал с косовороткой “немотивированным”

В офисе Зеленского дали комментарий скандалу, который разгорелся из-за фотографий президента Украины и его супруги в национальных рубашках. На Украине 21 мая отмечают День вышиванки. Зеленский на своей Instagram-странице поздравил
  • Анна
  • 21.05.2021
  • читать 1 минуту

Случайно сбитый на Донбассе беспилотник стал причиной массовой драки между бойцами ВСУ

Военнослужащие ВСУ по чистой случайности сбили беспилотный аппарат, запущенный украинскими же разведчиками, и оказались из-за этого в лазарете, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он отмечает, что попадание

Дуров рассказал о технологической отсталости iPhone, и назвал их владельцев “цифровыми рабами”

Павел Дуров на своём канале Durov’s Channel рассказал о минусах гаджетов Apple. Одним из названных недостатков является, к примеру, то, что Apple продаёт свои уже устаревшие гаджеты, установив на них
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – ясно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 19 °C | Королев: погода, 22 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C |