Украина могла стать одним из крупнейших газовых хабов в мире, однако неграмотные действия руководства страны привели к потере даже того, что она имела в своем распоряжении. Финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал о проблемах, с которыми Киев столкнется после запуска «Северного потока-2».

Как только газопровод будет введен в эксплуатацию, Украина начнет нести крупные финансовые потери. Которые специалист оценивает в пять миллиардов долларов. Кроме того, ей придется приобретать газ в Германии, Турции или Польше, что ежегодно будет отнимать у страны по 2 процента ВВП.

Эксперт обращает внимание на то, что как Берлин, так и Анкара, в отличие от Киева, не упустили возможность заработать те самые пять миллиардов долларов. Они легко согласились на строительство «потоков», позабыв о своем украинском партнере.

Кущ отмечает, что не только Турция с Германией, но и любая другая страна мира предпочла бы получать минимум три миллиарда долларов каждый год вместо единоразовой выплаты точно такой же суммы. Однако Киев уже давно не руководствуется здравым смыслом, что и приводит к крупным потерям.