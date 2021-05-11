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На сайте телеканала Fox News появилась публикация о проблемах, с которыми США столкнется в Арктике. Одной из них названо отсутствие у Соединенных Штатов ледокольного флота, который имеется в распоряжении главного конкурента – России.

Американские читатели довольно бурно отреагировали на этот материал. Они написали, что США уже проиграли битву за Арктику, так как не только РФ, но и Китай дано предпринимают все необходимые меры, чтобы освоить новый регион.

«У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», — написал комментатор под ником Hmmmand.

О ледоколах читатели тоже не забыли, вспомнив исторические эпизоды из жизни США.

«В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», — раскритиковал нынешний бюрократизм пользователь Either1or300.

Иронично отозвался о складывающейся сейчас в Соединенных Штатах ситуации и читатель Greyhorse1964736. Он написал, что США вложит в строительство ледокола миллиард долларов, причем сто миллионов выделит на обучение потенциальных моряков таким дисциплинам, как системный расизм в Арктике и вызовы для трансгендеров в условиях экстремального холода.

Поддержал предыдущего комментатора и Moodymac:

«Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал он.

Комментатор davidcjones45988 сравнил Соединенные Штаты, которыми правит такой слабый президент, как Джо Байден, со страной третьего мира. Он отметил, что только сейчас стали возможными постоянные бунты на улицах, игнорирование прав человека и гражданских свобод, рост безработицы и уличной преступности.

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