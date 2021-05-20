Претензии Соединенных Штатов к России по Крыму и Арктике не имеют под собой никаких оснований, уверены французские пользователи сети. В комментариях к публикации о заявлениях американского госсекретаря Энтони Блинкена они написали, что США не стоит беспокоится о том, что их совершенно не касается.

Ранее Блинкен заявил, что влияние России в Арктике постоянно возрастает, что вызывает у Соединенных Штатов беспокойство. Также Вашингтон сильно переживает из-за «нарушений прав человека» в Крыму. Французские читатели не смогли не заметить отсутствия логики в заявлениях представителя государства, которое действительно нагло нарушает права человека во многих странах мира

«Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше», — написал один из комментаторов.

Также читатели отметили, что жители Крымского полуострова радовались присоединению к России. Они не организовывали по этому поводу «майданов» и даже не пытались конфликтовать с новой власть. По сути, РФ освободила Крым от Украины, которая за 30 лет даже не пыталась ничего сделать для полуострова.

Агентство «РИА Новости» приводит цитату из комментария еще одного читателя: