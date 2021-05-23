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Американский патрульный самолет-разведчик Lockheed E-3P Orion почти час находился в воздушном пространстве Ирана и сумел избежать ракетной атаки, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы, отслеживающие полеты.

Авторы публикации предполагают, что разведывательный самолет оказался на иранской территории совершенно случайно. Он осуществлял патрулирование рядом с Ормузским проливом и по неизвестным причинам пересек границу воздушного пространства исламского государства.

Больше всего экспертов удивляет, почему Иран, который не мог не знать о нарушении своих границ, не открыл огонь по самолету. В качестве версии они предполагают, что он просто дожидался, пока воздушная машина углубится на территорию страны.

Кроме того, эксперты считают, что Иран готовил для американского самолета ловушку. Он воздействовал на него системами РЭБ, чтобы сбить с толку, вынудить по ошибке залететь как можно дальше на иранскую территорию и потом сбить.

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