Миф о том, что Европа без американской опеки не в состоянии решать свои проблемы, оказался совсем не мифом, считает журналист Стивен Уолт. В своей публикации в издании Foreign Policy он рекомендует ЕС прекратить раболепствовать перед Соединенными Штатами.

США в настоящий момент фактически входят в Евросоюз, пишет аналитик. Он добавляет, что если Америка «выйдет из ЕС», последнему придется пересматривать множество вопросов, связанных со стратегической безопасностью. Но этот шаг все же необходим, чтобы Европа смогла вернуть себе самостоятельность.

Сейчас ее зависимость от США вполне понятна – военные возможности ЕС удручают своим фактическим отсутствием, да еще и Россия внезапно для всего мира очень быстро восстанавливает свое могущество. Но скоординировав усилия всех государств, Европа все же смогла бы выработать эффективную стратегию национальной безопасности. Проблема в том, что сделать это не дают политические элиты, которым явно нравится находится под крылом Соединенных Штатов.