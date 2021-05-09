Американский военный историк Роб Ситино рассказал о пяти популярных мифах о Второй мировой войне.

Историк указал, что нельзя обвинить исключительно Адольфа Гитлера в поражении немецкой армии. Он отметил, что у Гитлера было множество генералов, и именно они большей частью виновны в безумных военных операциях и неверных решениях, которые были приняты немецкой армией.

Кроме того, Ситино не считает, что Эрвина Роммеля можно назвать лучшим немецким генералом, как думают многие современные историки. Он указал на то, что Роммеля не заботила логистика, и поэтому он не смог одержать какой-либо значимой победы.

Ситино опроверг теорию о том, что Франклин Рузвельт знал о планах Японии нанести удар по Перл-Харбор. Как он заявил, нет ни одного документа, подтверждающего это. Кроме того, Ситино считает, что если бы Япония сумела разгромить американские нефтехранилища во время налёта на Перл-Харбор, это всё равно не принесло бы ей победу, как думают некоторые. Он указал, что это лишь отложило бы победу над Токио на некоторое время.

Ещё одним мифом Ситино назвал существование во Второй мировой войне поворотных моментов. Как он заявил, если во время войны было так много переломных моментов, как заявляют историки, то, по его мнению, их не было вовсе.

Ранее немецкий историк рассказал, что танки, которые Германия использовала во Второй мировой войне, постоянно ломались. Часто это происходило в самый разгар боя.