Кристофер Норри, бригадный генерал Соединенных Штатов, считает черноморскую акваторию ключевым регионом для проведения спецопераций американской армией.

Согласно его словам, Черное море представляет собой важную стратегическую локацию. Он добавил, что защищенность восточного направления Североатлантического альянса и безопасность суверенных стран региона зависят от того, насколько хорошо США смогут сдерживать возможных врагов.

В СМИ напоминают, что в Черном море ранее были проведены совместные маневры грузинских и американских сил береговой охраны. Вашингтон также регулярно отправляет в данный регион свои разведывательные самолеты, включая БПЛА RQ-4A и противолодочные воздушные судна P-8A.