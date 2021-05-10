Армия США едва не потеряла свой беспилотник RQ-4 Global Hawk, который пролетал над Луганской областью.

Как было заявлено, Штаты организовали военную операцию возле границ России и демаркационной зоны ЛНР. В итоге это чуть не провело к тому, что задействованный в провокации американский беспилотник едва не был сбит.

Согласно имеющейся информации, беспилотник могли уничтожить рядом с российской границей, либо, вероятнее всего, на российской или луганской территории. Отмечается, что спасло БПЛА только успешное срабатывает команды на разворот.

Также указывается, что когда беспилотник подлетел к российской границе, его связь с космическими аппаратами, через которые происходило управление, разорвалась. Вероятно, это произошло из-за воздействия российских средств РЭБ.

Ранее мы сообщали, что БПЛА RQ-4 Global Hawk был замечен поблизости от Донбасса. Также эти беспилотники были зафиксированы рядом с границей на Чёрном море.