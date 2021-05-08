Соединенным Штатам нужно начинать с Россией переговоры по сокращению ядерных вооружений. Причем особое внимание необходимо обратить на те виды оружия, которые не учтены во всех ранее подписанных соглашениях, считает адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий стратегическое командование ВС США,

Он заявил, что Вашингтону необходимо «открытое общение» с Москвой и Пекином. Оно даст возможность свести к минимуму риски для всей планеты. В противном случае ситуация будет накалятся и дальше, так как в распоряжении России и Китая имеет большой ядерный арсенал. Кроме того, эти государства постоянно модернизируют стратегическое оружие.

Адмирал отметил, что Россия не только обновляет старые, но и разрабатывает новые виды вооружений. Так, у нее уже сейчас имеется ядерный беспилотник «Посейдон», а также гиперзвуковая ракета с ядерной боеголовкой. Это оружие не учитывается в предыдущих соглашениях, поэтому переговоры помогут достичь договоренностей по его сокращению.