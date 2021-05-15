В зарубежных СМИ, сославшись на представителя афганских вооруженных сил Ходжу Ала, отметили, что американские солдаты оставили крупную авиабазу, находящуюся в Кандагаре.

Согласно словам источника, Соединенные Штаты пока что официально не передали военный объект афганским вооруженным силам, однако их военнослужащие ушли оттуда еще 12 мая. Массуд Пештун, глава кандагарского аэродрома, при этом отметил, что база полностью перешла под контроль сил Афганистана.

Отмечается, что мероприятие по передаче базы под управление афганской армии будет проведено после завершения идущего сейчас религиозного праздника. В СМИ указывают на то, что данный военный объект являлся 2-й по величине американской авиабазой в этой ближневосточной стране.