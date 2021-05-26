В комментариях к статье о грядущей встрече между лидерами РФ и США на сайте Fox News американские пользователи предрекли Джо Байдену полный провал.

По мнению многих американцев, данный саммит закончится проигрышем для Вашингтона и победой Кремля. Некоторые настолько сильно не верят в твердость характера Байдена, что не удивятся, если тот согласится на «аннексию Соединенных Штатов» РФ. При этом большинство американских пользователей считают данную встречу не способом наладить отношения между странами, а очередным поводом для проверки сил.

Согласно предварительной информации, Путин встретится с Байденом в Женеве уже 16 июня. Ожидается, что во время данного мероприятия они обсудят друг с другом текущую обстановку в мире, а также глобальные проблемы.