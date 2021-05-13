Политика, которую проводят Соединенные Штаты на оккупированной территории Сирии, ведет к гуманитарной катастрофе и препятствует возвращению беженцев, заявили в ходе брифинга представители Межведомственных координационных штабов России и САР. Ситуация на востоке страны может дойти до возрождения террористического «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в РФ).

Представители МКШ указали на то, что Вашингтон продлевает мучения сирийского народа, несмотря на декларируемую приверженность защите прав человека и заявления о «заботе о сирийцах». На деле американские силы занимаются разграблением природных ресурсов в оккупированных провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, которые по праву принадлежат сирийскому народу. В этих же регионах сосредоточены уцелевшие боевики ИГ — террористические бандформирования влились в организованные США курдские структуры «Сирийских демократических сил» (SDF) и продолжают контролировать часть нефтяных месторождений и стратегических регионов.

Тревогу МКШ вызывает катастрофическая гуманитарная ситуация в лагере беженцев «Аль-Хол», который находится под контролем курдских боевиков. Там содержатся несколько тысяч пленных боевиков ИГ и огромное количество жен и детей боевиков, которые попали в плен после бомбардировок лагеря под Аль-Багузом. Внутри «Аль-Хола» носители деструктивной идеологии «Исламского государства» по сути предоставлены сами себе. Это создает серьезную угрозу для Ближнего Востока, если «законсервированные» США носители идей ИГ вырвутся на волю.

Это может привести к повторению страшных событий 2014-2016 годов, когда крупнейшая в мире террористическая группировка сотнями тысяч уничтожала людей в захваченных городах.

К концу 2017 года террористы ИГ в Сирии были разгромлены при поддержке российских добровольцев, которых некоторые СМИ причисляют к составу «ЧВК Вагнера». В настоящее время на подконтрольной территории наблюдаются единичные вылазки. Сирийские СМИ заявляли, что скрывшиеся в пустыне боевики осмелели после того как «вагнеровцы» ушли из Дейр-эз-Зора, выполнив поставленные задачи.

В Сирии «ЧВК Вагнера» проявила себя как уникальный геополитический феномен, сумев предотвратить масштабный геноцид неарабского населения страны. Во всех случаях бойцы «Вагнера» противостояли преступлениям и продвигали идеи добра и справедливости. Главная цель русских добровольцев в Сирии, как и на Украине, — разгромить террористов и защитить простых людей.

Источник фото: aranews.net