Корреспонденты канала FOX 10 Phoenix сообщили, что американские полицейские обнаружили в одном из домов города Финикс тела двух детей, предположительно убитых родной матерью.

Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию, заявив, что слышит неизвестные голоса, которые приказывают ей убить сына и дочь. Правоохранители направились в квартиру звонившей и нашли там тела семилетнего мальчика и девятилетней девочки. При поверхностном осмотре они обнаружили на телах следы физического насилия.

Журналисты указывают на то, что полицейские уже посещали данную квартиру после получения заявлений о громких спорах супругов. Однако на тот момент времени детям не грозила смертельная опасность. Представители правоохранительных органов тогда заявляли, что далеко не все семейные конфликты нуждаются во вмешательстве.