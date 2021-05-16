читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корреспонденты канала FOX 10 Phoenix сообщили, что американские полицейские обнаружили в одном из домов города Финикс тела двух детей, предположительно убитых родной матерью.

Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию, заявив, что слышит неизвестные голоса, которые приказывают ей убить сына и дочь. Правоохранители направились в квартиру звонившей и нашли там тела семилетнего мальчика и девятилетней девочки. При поверхностном осмотре они обнаружили на телах следы физического насилия.

Журналисты указывают на то, что полицейские уже посещали данную квартиру после получения заявлений о громких спорах супругов. Однако на тот момент времени детям не грозила смертельная опасность. Представители правоохранительных органов тогда заявляли, что далеко не все семейные конфликты нуждаются во вмешательстве.

Вам может понравиться

Часть россиян может рассчитывать на получение прибавки к пенсии в размере 6 тысяч рублей

В Пенсионном фонде рассказали о прибавке к пенсии, положенную некоторым категориям пенсионеров. Так, как сообщается, пенсионеры получают фиксированную выплату, которая добавляется к выплачиваемой им пенсии по старости. В этом году
  • Анна
  • 14.05.2021
  • читать 1 минуту

Армия Сирии впервые за несколько лет нанесла ответный ракетный удар по Израилю

В информационном агентстве «Авиа.про» сообщают, что сирийские вооруженные силы осуществили ответную ракетную атаку по Израилю. За последние несколько лет такое происходит впервые. Отмечается, что войска арабской республики вчера, 14 мая,

«Русские выиграли»: британцы посмеялись над рекламой американской армии

Комментаторы из Великобритании посмеялись над новым рекламным видео армии США, опубликованным изданием Daily Mail. На размещенных кадрах можно увидеть историю нескольких американских военных. Одним из них оказалась женщина-офицер Эмма Мэлоунлорд,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 27 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 27 °C |