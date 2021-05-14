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Чехия зря обижается на Евросоюз из-за отсутствия поддержки в скандале с Россией. Она сама виновата, так как выбрала не совсем подходящее время для обвинений РФ и демарша, заявил словацкий политик Томаш Валашек в издании Aktuálně.

По его словам, все европейские страны не смогли поддержать Чехию в высылке российских дипломатов по целому ряду причин. Во-первых, многие из них отправляли домой сотрудников посольств РФ ранее, в связи с другими скандальными ситуациями. Во-вторых, международные нормы не позволяют высылать столько дипломатов, сколько вздумается.

Третья причина заключается в том, что Чехия совсем не вовремя затеяла скандал. Сейчас вся Европа, напротив, предпринимает попытки диалога с Москвой по поводу обострения ситуации на Украине. И взрывы во Врбетице, в которых Прага ни с того, ни с сего обвинила РФ, точно не поспособствовали конструктивному общению.

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