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Как стало известно из сообщений американских СМИ, британская компания Aeralis перешла к заключительной фазе разработки модульного самолёта для королевских военно-воздушных сил.

Как отмечает Infosmi.net, ссылаясь на зарубежное новостное издание Janes, информацию об этом подтвердил последнему Тристан Кроуфорд – генеральный директор Aeralis. Он уточнил, что ранее компания заключила военный контракт с правительством, в рамках которого и производится сборка серийного прототипа.

Как отметил Кроуфорд в своём интервью Janes, за плечами уже два ключевых этапа испытаний из трёх, что означает, что первый полёт состоится совсем скоро. Тристан отметил, что в данный момент компания активно готовится к первому полёту прототипа. При этом гендиректор Aeralis был достаточно уклончив в ответах на вопросы, касающиеся сроков появления первого рабочего образца.

Но какое-какую информацию журналистам Тристан Кроуфорд всё-таки предоставил, отметив, что перед руководством стоит конкретная задача – «стремится вывести летающий прототип на рынок к середине текущего десятилетия».

Aeralis и Thales – инновационный союз

Обратим внимание читателя, что ранее компания Aeralis стала вплотную сотрудничать с международной промышленной группой Thales, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Как отметили представители обеих компаний, совместная работа должна принести отличные результаты.

«Thales является долгосрочным сторонником амбиций AERALIS по предоставлению инновационных и экономически эффективных решений для наших вооруженных сил. Поэтому мы рады заключить это Соглашение о сотрудничестве для реализации наших совместных планов, которые еще больше поддерживают цели Королевских военно-воздушных сил в их проекте ASTRA для создания ВВС нового поколения», – отмечает Даррин Роулинс, управляющий директор Thales.

Мы гордимся тем, что работаем с Thales. Их опыт в области синтетических решений будет дополнять наши собственные инновационные самолеты открытой архитектуры и позволит нам предложить реальные варианты для Великобритании. Это партнерство обеспечит прочную основу для поддержки будущей боевой воздушной системы и будущего флота ВВС, а также оживит всю отрасль, не говоря уже об обрабатывающей промышленности“, – поддерживает энтузиазм партнёра Тристан Кроуфорд.

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