Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 над Балтийским морем довольно долго сопровождал стратегический бомбардировщик ВВС США B-52. При этом эксперты портала Avia.Pro обращают внимание на то, что базирующиеся в Эстонии итальянские самолеты F-35 ничего не смогли с ним поделать.

Натовские силы не рискнули поднимать эти самолеты в воздух для перехвата российского истребителя, так как прекрасно знали, чем это может закончиться.

В поддержку своего Су-27 Россия вполне могла отправить еще несколько истребителей Су-30СМ, которые давно уже снятся пилотам F-35 в страшных снах. Поэтому они и не поднимались в небо, опасаясь такого развития событий, пишет портал.

Эксперты отмечают, что если НАТО не рискнул выпустить свои хваленые F-35 против Су-27, то можно лишь представить, как они боятся новейшего истребителя пятого поколения Су-57.