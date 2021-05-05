Основную угрозу для демократии в Германии представляют собой Соединенные Штаты, сообщили представители Института маркетинговых исследований Latana. Такой вывод они сделали по результатам опроса, в ходе которого 36 процентов участников проголосовали именно за этот вариант ответа.

Кроме того, 51 процент опрошенных считает, что США оказывает отрицательное воздействие на демократические процессы на планете. Согласны с курсом Вашингтона 32 процента участников опроса.

Вторую позицию в рейтинге противников демократии занял Китай, за который проголосовало 33 процента опрошенных. На почетном третьем месте оказалась Россия с результатом в 29 процентов.

Всего в опросе на территории Германии приняло участие 2100 граждан страны в возрасте от 21 года.