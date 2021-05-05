читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основную угрозу для демократии в Германии представляют собой Соединенные Штаты, сообщили представители Института маркетинговых исследований Latana. Такой вывод они сделали по результатам опроса, в ходе которого 36 процентов участников проголосовали именно за этот вариант ответа.

Кроме того, 51 процент опрошенных считает, что США оказывает отрицательное воздействие на демократические процессы на планете. Согласны с курсом Вашингтона 32 процента участников опроса.

Вторую позицию в рейтинге противников демократии занял Китай, за который проголосовало 33 процента опрошенных. На почетном третьем месте оказалась Россия с результатом в 29 процентов.

Всего в опросе на территории Германии приняло участие 2100 граждан страны в возрасте от 21 года.

Вам может понравиться

Главы МИД “Большой семерки” 4 мая начнут обсуждать Россию в Лондоне

4 мая в Лондоне пройдет заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран «большой семерки». Одной из ключевых его тем станут отношения Запада с Россией, сообщает МИД Великобритании. Министры иностранных дел намерены в

Устаревший разведчик U-2 связал между собой истребители F-22 и F-35 ВМС США

Американские ВВС использовали разведывательный самолет U-2 для устранения одного из основных недостатков истребителей F-22. Теперь устаревший, но все еще кое на что способный разведчик обеспечивает обмен данными между ними и

Захарова рассказала о сценарии отключения России от системы SWIFT

Сценарий отключения России от международной системы платежей SWIFT пока расценивается лишь как гипотетический, однако целый ряд ведомств страны сейчас работает во взаимодействии друг с другом, чтобы создать механизм снижения возможных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |