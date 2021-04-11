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Актриса Анастасия Макеева приняла участие в передаче «Точь-в-точь» и поразила жюри своим выступлением.

Так, Макеева выступила в образе американской певицы Лайзы Миннелли. Она появилась на сцене в образе дивы из мюзикла «Кабаре» и исполнила композицию Миннелли «Mein Herr». Как отмечается, это песня одна из самых известных у певицы.

После того, как актриса закончила петь, Николай Фоменко даже не нашёл слов, и выставил ей все десять баллов, после чего поднял руки вверх. Максим Аверин, комментируя выступление, сообщил, что Макееву нужно бесконечно снимать в кино, а также в музыкальных фильмах и мюзиклах. Он отметил, что она владеет всем, что для этого нужно.

Максим Галкин, в свою очередь, указал, что Макеева гармонична во всех ипостасях, и подобных ей актрис в настоящее время почти нет. По его мнению, сама Миннелли, если бы увидела номер актрисы, аплодировала бы ей.

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