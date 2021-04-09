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Житель пгт. Фалёнки, что в Кировской области, осужден на 10 лет за убийство своей гражданской супруги. Информацию об этом озвучила пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел на ул. Перевозской еще в ноябре прошлого года. 47-летний мужчина сперва выпивал вместе с 51-летней сожительницей, а затем, под воздействием чрезмерного количества алкоголя, воспылал к ней ненавистью. В ходе вспыхнувшей ссоры он ударил женщину кухонным ножом в область грудной клетки.

Сожительница умерла на месте, медики «Скорой помощи» помочь ей ничем не смогли. Мужчину тут же задержали правоохранители. На суде он частично признал вину в убийстве. Согласно приговору, ему теперь придется отправится на 10 лет в колонию строгого режима.

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