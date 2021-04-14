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Житель Иловлинского района, что в Волгоградской области, стал фигурантом уголовного дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью человека. Жертва подозреваемого спустя некоторое время скончалась в больнице.

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что подозреваемый вместе с другом «наказали» мужчину, который на автомобиле «Газель» чуть не подрезал их на дороге. Несмотря на то, что столкновения не произошло, два приятеля все же решили отомстить обидчику.

Они последовали за «Газелью» и набросились на водителя, когда он остановился у своего дома. Избиению помешала жена потерпевшего, однако было уже поздно. На следующий день он умер в медицинской учреждении от полученных травм.

Сейчас подозреваемый по решению суда находится под стражей, а правоохранители проводят расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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