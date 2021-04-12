Жители Великобритании раскритиковали статью издания Daily Express о ситуации в Донбассе.

Так, авторы статьи напомнили, что Великобритания является членом НАТО и потому может быть втянута в конфликт на востоке Украины. Было указано, что в Донбассе до сих пор напряжённая ситуация, и если Киев всё же попытается пойти в наступление, это придёт к серьёзным последствиям.

Британские читатели в комментариях выразили бурное возмущение, и указали, что США и Великобритания «заигрались с огнём». Некоторые выразили мнение, что подобная ситуация может привести даже к Третьей мировой войне. Также читатели напомнили о том, что конфликт изначально произошёл из-за попыток ЕС воздействовать на Украину. Они указали, что факты в пользу этого можно легко найти в Сети.

Кроме того, британские пользователи Сети отметили, что были нарушены договоренности, достигнутые ещё между США и Горбачевым. Так, согласно этим договоренностям, НАТО не будет отправлять свои войска к границам России. Некоторые также указали на то, что Киев, несмотря на имеющиеся соглашения, продолжает обстрел Донбасса.