В Кирове местным жителям предложили выбрать способ избрания главы города.

Как сообщается, голосование запустила Общественная палата. Опрос начался 2 апреля и продлится до 19 апреля. В опросе требуется выбрать один из двух вариантов. В первом варианте предлагается выбирать главу города прямыми выборами населения, во втором варианте его избранием займётся конкурсная комиссия.

Опрос был организован после того, как депутаты Заксобрания проголосовали против принятия закона о народных выборах главы города. Так, с этой инициативой выступили партии ЛДПР и «Справедливая Россия». В итоге 12 депутатов проголосовали за принятие закона, 24 депутата – против, и ещё 7 воздержались. Таким образом, инициатива была отклонена, но представители оппозиции попросили Общественную палату узнать народное мнение.