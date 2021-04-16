В последние недели обстановка в Донбассе снова накалилась. ВСУ регулярно обстреливают территории ЛДНР, а ополченцы открывают ответный огонь. Местные жители при этом рассказали, как им живется под постоянными выстрелами.

Виктория, жительница Донецка, сообщила, что в апреле ситуация вновь обострилась, из-за чего в социальных сетях люди опять начали проводить перекличку по районам. Многие имеют родственников по другую сторону, с которыми они часто созваниваются, а те рассказывают им о составах с военной техникой, идущих к линии соприкосновения. Людям приходится уже 8-й год жить в страхе, однако большинство устали говорить о войне.

Эля Вайзман, ученица 11 класса школы в селе Саханка, рассказала, что живет практически на передовой, так как фронт находится всего в нескольких километрах. Поселение обстреливают почти каждый день, однако она, как и остальные местные дети, все равно посещает школу и сидит на уроках. В здании имеется подвал. До окончания учебы ей осталось 2 месяца, поэтому переводиться нет смысла.