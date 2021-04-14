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Житель Украины переболел коронавирусом уже четыре раза. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщается, мужчина является жителем Харькова. Он проходил лечение в Харьковской городской клинической больнице. По слова врача из этой больницы, из-за имеющихся у пациента проблем со здоровьем у него не выработался иммунитет к коронавирусу.

В итоге, из-за отсутствия антител к инфекции, мужчина заражался коронавирусом уже четыре раза. На этот раз он также вылечился – по словам врача, пациента уже выписали.

Всего за время пандемии коронавируса на Украине было выявлено более 1,8 миллиона пациентов. В настоящее время выздоровели более 1,4 миллиона человек, более 38 тысяч людей скончались от инфекции и осложнений.

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