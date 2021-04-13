36-летний слесарь из Саранска задержан по подозрению в изнасиловании падчерицы. Следственный комитет считает, что мужчина совершил действия сексуального характера по отношению к 14-летней девочке, которая после этого забеременела.

Пресс-служба СК по региону сообщает, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяный мужчина напал на дочь своей гражданской жены и надругался над ней. Сообщается также о возможных других случаях изнасилования падчерицы. Отчим дожидался момента, когда девочка приезжала к матери от бабушки и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Кроме того, следствию стало известно, что мужчина ранее привлекался за подобное преступление. Его задержали и определили под арест по решению суда. В настоящий момент выясняются все обстоятельства дела и подготавливается доказательная база для суда.