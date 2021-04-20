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Житель Харькова, дозвонившийся на эфир одного из украинских телеканалов и представившийся «дедом Михаилом», рассказал о страхе Соединенных Штатов перед Россией. Он заявил, что НАТО боится РФ, так как у берегов США скрыто тайное ядерное оружие.

По словам харьковчанина, НАТО сможет помочь Украине только на словах. Своих военнослужащих он на Донбасс не пошлет, так как боится последствий.

Мужчина уверен, что Россия заранее подготовилась к подобным действиям Североатлантического блока и вполне может нанести удар по Соединенным Штатам. Эта страна расположена между Тихим и Атлантическим океанами, в глубинах которого скрыты «закладки» РФ с ядерными бомбами.

Если НАТО придет на помощь Украине, то Москва активирует эти заряды, мощность которых позволит просто смыть США в океан.

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