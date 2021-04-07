Представительница чешской полиции Ива Кормошова рассказала забавный случай, произошедший в ходе оружейной амнистии в стране. Один из жителей обратился к правоохранителям и заявил, что у него дома имеется артиллерийская установка SD-100, а также танк Т-34 розового цвета.

Мужчина рассказал, что боевая техника находится у него с 90-х годов прошлого столетия, причем хранит он ее абсолютно легально. Однако у него возникли сомнения в том, что это вооружение можно использовать для стрельбы.

Эксперты проверили танк и артиллерийскую установку. Они заявили, что оружие деактивировано, поэтому изымать его не стали. При этом его перевели в категорию «запрещенное вооружение».

Танки Т-34-85, а также установки SD-100 изготавливались в Чехии в 50-х годах двадцатого века по лицензии, выданной в СССР.