Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российских спортсменов, которые выезжают на соревнования в Польшу, может сопровождать полк десантников, который быстро отобьет желание «протягивать руки к флагу РФ». Так он прокомментировал инцидент на состязаниях по шашкам, добавив, что военнослужащие также обезопасят россиян от любых других враждебных действий.

Напомним, что во время матча между польской шашисткой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной кто-то убрал со стола флаг РФ. Позже Дамиан Решка, возглавляющий Федерацию шашек Польши, принес извинения за этот инцидент.

Жириновский заявил, что Польша переходит все красные линии, совершая подобные выпады в отношении России. По его словам, все эти действия тщательно протоколируются и за них Варшаве придется нести ответственность в недалеком будущем.