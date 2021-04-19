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Турецкий специалист по противодействию терроризму Абдулла Агар на страницах сайта Haber7 высказал свое мнение по поводу создания Россией БПЛА, способного охотиться на «Байрактары». Он напомнил о небезызвестном случае с атакой беспилотников Турции на российские «Панцири» в Ливии, а также заявил, что РФ надеется использовать свое новое изобретение как в этой стране, так и в Сирии и на Украине.

Публикация вызвала большой интерес у турецких пользователей, мнения которых разделились. Одни читатели написали, что Россия зря мечтает о создании ответа на «Байрактар», являющийся чуть ли не совершенным оружием в их глазах. Другие же отметили, что Москва всегда добивается целей и обязательно разработает охотников на турецкие БПЛА.

Несколько пользователей заявили также, что помимо «Байрактар ТБ2», у Турции имеются также системы РЭБ «Коралл», которые созданы специально для защиты беспилотных аппаратов и являются чрезвычайно опасными для потенциального противника.

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