Дмитрий Нескромный, экс-заместитель руководителя СБУ, заявил, что Владимиру Зеленскому, лидеру Украины, грозит импичмент после появления в открытом доступе «интересных» данных о его гражданстве.

Согласно его словам, он смог получить от своих бывших коллег определенную документацию, связанную с гражданством президента Украины. Нескромный считает, что как только они будут опубликованы, сразу же начнется процедура импичмента. Он добавил, что готов передать материалы всем заинтересованным сторонам.

В СМИ напоминают, что Нескромному удалось занять свою прошлую должность, после того как Зеленский победил на президентских выборах. Его считали сторонником Андрея Богдана, экс-главы президентского офиса. Он был уволен весной предыдущего года, а затем обвинен в организации убийства Андрея Наумова. Нескромный был задержан в столице Украины, но ему удалось убежать.