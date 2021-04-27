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Владимир Зеленский, лидер Украины, собирается побывать на передовых позициях вооруженных сил страны, находящихся возле границ с Крымским полуостровом.

В офисе украинского президента сообщили о начале рабочего визита Зеленского в Херсонскую область. В рамках нее он собирается ознакомиться с текущей обстановкой в регионе и побеседовать с военными, находящимися на передовых позициях ВСУ на временной административной границе с «оккупированным» Крымом.

Отмечается также, что глава украинского государства примет участие в совещании, во время которого будет обсужден вопрос о безопасности областей Украины, граничащих с Крымом. Данное собрание будет проведено в Херсоне.

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