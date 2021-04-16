Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Зеленский, лидер Украины, во время беседы с журналистами французского информагентства Le Figaro назвал Крым и Донбасс «мертвыми регионами».

В рамках интервью он решил привести в пример ряд регионов, в которых присутствуют «оккупационные силы»: Абхазию, которая отделилась от Грузии, и Приднестровье, ушедшее от Молдавии. Украинский президент указал на то, что в них отсутствуют крупные заводы и научные разработки, а местные жители не живут счастливой жизнью.

В результате, по его мнению, ЛДНР и Крым превратятся в «мертвые территории», участь которых окажется даже хуже, чем у Чернобыля, так как его хотя бы посещают туристы. Зеленский считает, что на Крымском полуострове после 2014 года жить стало гораздо тяжелее из-за отсутствия туристического потока, высоких цен, дефицита воды и закрытия предприятий.

Вам может понравиться

Посла США пригласили в Кремль к помощнику президента

Посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на источник из МИД. Как указывается, 13 апреля между главами США
  • Анна
  • 14.04.2021
  • читать 1 минуту

Самолёт Германии проверил зону укладки «Северного потока-2» на наличие подводных лодок

Береговой патрульный самолёт ВС Германии устроил полёт над Балтийским морем и пролетел над зоной строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание EADaily. По информации навигационного портала Flightradar24, немецкий самолёт
  • Анна
  • 16.04.2021
  • читать 1 минуту

Мэр города на Урале ограничил длину юбок и волос у чиновниц

В Серове мэр города Василий Сизиков объявил для чиновников строгий дресс-код. Так, мужчинам запрещены аксессуары, за исключением часов и обручального кольца. Мужчинам предписано носить тёмные костюмы, летом можно рубашку с
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |