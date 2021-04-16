Владимир Зеленский, лидер Украины, во время беседы с журналистами французского информагентства Le Figaro назвал Крым и Донбасс «мертвыми регионами».

В рамках интервью он решил привести в пример ряд регионов, в которых присутствуют «оккупационные силы»: Абхазию, которая отделилась от Грузии, и Приднестровье, ушедшее от Молдавии. Украинский президент указал на то, что в них отсутствуют крупные заводы и научные разработки, а местные жители не живут счастливой жизнью.

В результате, по его мнению, ЛДНР и Крым превратятся в «мертвые территории», участь которых окажется даже хуже, чем у Чернобыля, так как его хотя бы посещают туристы. Зеленский считает, что на Крымском полуострове после 2014 года жить стало гораздо тяжелее из-за отсутствия туристического потока, высоких цен, дефицита воды и закрытия предприятий.