Стала известна предварительная дата встречи президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Предполагается, что переговоры на высшем уровне состоятся 10 апреля. Сейчас Киев ускоренными темпами осуществляет подготовку к этой встрече.

Политические эксперты считают, что главным вопросом, обсуждаемым на переговорах, станут поставки на Украину новой партии беспилотных аппаратов «Байрактар». Киев надеется на них в возможной полномасштабной войне с Донбассом, но сегодня на ее вооружении имеется только 6 таких БПЛА. Отмечается, что именно эти дроны стали появляться над Крымом.

Политологи заявляют также, что встреча пройдет под аккомпанемент обострения ситуации на Донбассе и лязганье оружия сразу со всех сторон потенциальных участников конфликта. Стоит напомнить о том, что Турция уже предлагала Киеву всестороннюю поддержку, а также заявляла о том, что не намерена признавать Крымский полуостров территорией России. Если вспомнить еще и карту территорий, на которые Анкара собирается распространить свое внимание, то можно предположить, что на Крым у Эрдогана имеются свои планы.