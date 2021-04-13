Заседание совбеза ООН было возобновлено после временной приостановки, вызванной возражениями российского представителя Дмитрия Полянского. Напомним, что он призывал участника от Косово сменить фон в виде флага края на какой-нибудь другой. Однако сделано это не было.

После возражения Полянского Совбез объявил закрытые консультации. После их завершения заседание продолжили. Причем представитель Косово так и не внял просьбе сменить фон.

Постоянный представитель Вьетнама Данг Дин Куи, который выступает в качестве председателя Совбеза, заявил, что в формате онлайн-конференции фон, на котором выступает тот или иной участник, не имеет никакого значения.

С ним не согласился руководитель внешнеполитического ведомства Сербии Никола Селакович, который заявил, что Приштина демонстрирует открытое надругательство над видеоформатом встреч. Он также отметил, что правила Совета Безопасности грубо нарушаются подобными выходками.