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Американский телеканал Fox News заявил, что российские военнослужащие выдвинулись в сторону границы с Украиной. При этом на боевую технику были нанесены «полосы вторжения».

Как сообщают журналисты телеканала, всего к границе отправились около 1300 танков, 1300 единиц минометного и артиллерийского оружия, около 3700 беспилотников и 380 единиц РЗО. На технике были замечены белые полосы, нанесённые краской. Как указывается, во времена СССР на танках были похожие полосы.

По словам журналистов, Путин мог посчитать пандемию коронавируса подходящим временем для того, чтобы совершить нападение на Украину. Также указывается, что эти манёвры можно считать вызовом США после заявления Байдена о новых санкциях.

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