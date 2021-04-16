Западные СМИ в панике пишут о том, что Россия готовится «уничтожать Украину», для чего стягивает войска к границе с соседним государством. Развивая тему, они заодно обсуждают и возможность начала Третьей мировой войны. При этом они весьма реалистично говорят об Украине так, будто она является по меньшей мере членом НАТО или ЕС, перечисляя украинские населенные пункты, которые списали с карты.

Говоря о переброске войск к границе Украины, западные СМИ как-то уж слишком расширяют ее территорию. К примеру, хорошо запомнившийся сюжет одного из британских каналов был снят на российской базе в Воронежской области, от которой до границы с Украиной не менее двухсот километров. Между тем, можно было бы двинуть войска в Белгород, расстояние от которого до Харьковской области в пять раз меньше.

На том же полигоне под Воронежем, на котором российские военные разрешили снимать абсолютно все, что находилось за периметром, британские журналисты сфотографировали упражняющегося на перекладине солдата и военный автомобиль, застрявший в весенней грязи. Это, по их мнению, стало неоспоримыми доказательствами подготовки российской армии к «уничтожению Украины».

Интервью с местным жителем, пояснившим, что ближайшие села уже устали от ежегодных учений, журналисты предпочли не показывать, чтобы не запутать британскую публику. Кроме того, СМИ никогда не упоминают о том, что РФ перебрасывает войска в открытую, ничего не скрывая.

Издание «РИА Новости» пишет также о публикации в Daily Mirror, в которой к границам с Украиной отнесли даже Новосибирск, в котором проводятся учения. Познания журналистов в географии, из-за которых рубежи соседней страны перенесли в Сибирь, весьма впечатляют. Хотя географические тонкости меньше всех волнуют СМИ. Главная их задача – посеять панику и обвинить Россию хоть в чем-нибудь безо всяких на то оснований.

За всеобщей паникой репортеры как-то позабыли, что в течение всего февраля в Сети появлялись кадры украинских эшелонов с техникой, которая двигалась к линии разграничения на Донбассе. Причем Киев отрицал очевидные факты, заявляя о фейках и о том, что чтит и соблюдает условия режима прекращения огня.