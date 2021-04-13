С октября прошлого года по март текущего дефицит американского бюджета достиг 1,7 триллионов долларов, сообщают представители Министерства финансов США. Они также уточняют, что данный показатель втрое выше рекордного дефицита, который фиксировался 10 лет назад.

Сообщается, что только за март дефицит увеличился на 660 миллиардов долларов. При доходах в 1,7 триллиона расходы бюджета составили примерно 3,4 триллиона.

Антирекордом дефицита бюджета за один месяц является сумма в 143 миллиарда долларов. Зафиксировали ее в декабре прошлого года. Это превысила в 11 раз финансовые показатели декабря 2019 года (дефицит – 13,3 млрд

В марте администрация разработала меры по восстановлению экономики страны, пострадавшей от коронавирусной инфекции. На эти цели было выделено около двух триллионов, но этого не хватило. В настоящий момент планируется выделение еще трех триллионов долларов.