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Жители Японии жестко раскритиковали слова Марии Захаровой, представителя МИД РФ, о сливе ядерных отходов с атомной электростанции «Фукусима» в океан, не согласовав эти действия с соседними странами.

Данная новость была опубликована в издании Jiji. Она моментально привлекла к себе внимание со стороны японских граждан. Один из пользователей отметил, что в сравнении с множеством «злых дел», которые творит Россия по всему миру, слив в море охлаждающей воды, прошедшей очистку, можно отнести к группе «добрых дел».

Другой читатель отметил, что не слышал о том, что для слива регенерированной воды с АЭС необходимо спрашивать разрешение у отдельных стран. Его выдает только МАГАТЭ, и сброс был осуществлен по ее правилам. В еще одном комментарии японец указал на то, что РФ выбрасывает свои атомные подлодки, где попало, поэтому не имеет права обвинять Японию в сливе воды из станции.

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