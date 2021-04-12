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В научном издании Nature Communications появилась публикация японских исследователей из Нагойского университета, которую эксперты уже называют «монументальным» достижением. Она позволяет получить представление об одной из самых первых сложных форм жизни на Земле.

Ученые заявляют, что все живое возникло из молекул, которые были одновременно схожи как с ДНК, так и с РНК.

По словам экспертов, примерно два с половиной миллиарда лет назад на планете появились бактерии и археи, благодаря которым возникло такое явление, как фотосинтез. Именно оно спровоцировало возникновение первых насекомоядных животных, которые стали прародителями всех без исключения живых организмов. В результате эволюции, а также благодаря практически полному отсутствию конкуренции они становились все больше и улучшали свои способности.

В дальнейшем из них начали развиваться разные виды животных, которые и сегодня продолжают эволюционировать и давать новые виды.

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