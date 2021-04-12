Владимир Козлов, режиссер киноленты «Кунашир», рассказывающей о жизни людей на одном из Курильских островов, отметил, что в фильме содержится «неудобная правда» для жителей Японии.

Асуки Токуяма, сотрудница издания JB Press, опубликовала материал о данной документальной картине, вызвавший большой отклик со стороны японских пользователей. Однако если судить по их сообщениям, то они не совсем понимают, в чем именно состоит «неудобная» информация для них. Один из пользователей отметил, что нет ничего странного в том, что многие жители Кунашира не желают, чтобы северные острова вошли в состав Японии, поэтому ничего «неприятного» для японцев в этой ленте нет.

Еще один комментатор отметил, что Кунашир никогда не возвратится в Японию, поэтому властям следует поскорее подписать мирный договор с РФ. Японские граждане, судя по сообщениям, осознают, что территориальный спор в подобной обстановке не имеет смысла.