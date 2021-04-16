Чтобы достичь взаимопонимания как внутри Японии, так и за ее пределами, власти страны намереваются как можно скорее предпринять меры по сбросу в океан воды с атомной электростанции «Фукусима». Эти планы озвучил генсек японского правительства Кацунобу Като.

Он отметил, что власти приняли решение выделить из бюджета дополнительные деньги для решения этого вопроса. До конца года планируется разработать четкую стратегию проекта, которая будет обсуждаться в рамках специально созданной рабочей группы.

После рассмотрения всех аргументов «за» и «против» каждого пункта стратегии в океан будет слито более 1,2 миллиона кубометров воды. Разрешение на эту процедуру от японских властей уже получено.

Недовольны этим решением остались Китай, Россия и Южная Корея. Пекин и Сеул призывают отказаться от сброса воды, в то время как Москва намеревается проводить мониторинг радиации.