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В издании Kyodo отметили, что японский МИД выразил протест КНР в связи с публикацией карикатуры на историческую гравюру под названием «Большая волна в Канагаве», созданную Кацусики Хокусаем.

Ранее Чжао Лицзянь, сотрудник китайского внешнеполитического ведомства, разместил на своей страничке в «Твиттере» оригинальную версию изображения и карикатурный вариант от китайского художника. На второй гравюре вместе обычных пассажиров на кораблях изображены люди в противорадиационных костюмах, сливающих радиоактивные отходы в море. Данный рисунок указывает на недавнее решение японских властей слить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

По словам собеседника информационного агентства, в японском МИДе данную публикацию посчитали оскорбительной, поэтому призвали немедленно удалить ее. В СМИ напоминают, что китайские и южнокорейские власти обеспокоены решением Японии слить радиоактивную воду в море. Они считают, что это отрицательно повлияет на экологию и здоровье жителей региона.

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