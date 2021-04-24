Портал Yahoo News Japan прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричарда о том, что Россия гораздо быстрее, чем Соединенные Штаты модернизирует ядерное вооружение.

Издание отметило, что гораздо быстрее – это еще хорошо сказано. Все дело в том, что США даже не начинали обновлять свой ядерный потенциал, намереваясь продлевать срок эксплуатации древних ракет. Россия же модернизировала около 88 процентов вооружений.

Также в Yahoo News Japan упоминается и Китай, который пока еще отстает и от РФ, и от США по количеству ядерных боеголовок, но стремительно наращивает их количество. Журналисты отметили, что Соединенным Штатам нужно быстрее шевелиться и догонять РФ, так как противном случае они на многие годы утратят доверие партнеров и союзников. В том числе, и Японии.

Издание предполагает, что новый президент США Джо Байден изменит ситуацию и уделит внимание модернизации ядерной триады, на которую нужно потратить не менее триллиона долларов.