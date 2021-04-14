читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру свою мощь и умение перебрасывать большое количество военнослужащих и техники на огромные расстояния. Причем сделала она это в минимальные сроки, которые вполне можно назвать рекордными, заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, Россия продемонстрировала, что ей совсем не потребуется много времени, чтобы разместить свои силы именно в том месте, в котором нужно. Она показала, что буквально за несколько часов вполне можно передислоцировать несколько полностью вооруженных армий на расстояние около 5 тысяч километров.

Сравнивая армии России и США, Кедми отметил, что американцы перед войной с Ираком готовили свои ВС около полугода. Если же речь идет обо всем Североатлантическом альянсе, то он будет собираться на войну еще дольше. Это, по мнению эксперта, доказывает, что в России самая мобильная армия в мире, которая готова моментально оказывается именно там, где это нужно.

Вам может понравиться

The National Interest: Гиперзвуковое оружие даст в руки России новый козырь против США

В 2021 году российский флот получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые сразу дадут ему превосходство перед американскими ВВС, сообщает издание The National Interest. Автор статьи Калеб Ларсон напоминает, что

Трое кавказцев напали на курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

В воскресенье в Санкт-Петербурге произошла драка между курсантами и тремя кавказцами. Последним не понравилось, что один из молодых людей совершенно случайно толкнул их товарища. После небольшой перепалки курсанты спокойно отправились

Российская делегация в ОБСЕ рассказала о “необычной военной деятельности” в Донбассе

НАТО организует провокации у российских границ, а также наращивает свое военное присутствие рядом с ними. С начала текущего года количество морских разведок увеличилось в полтора, а воздушных – в два
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |