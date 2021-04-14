Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру свою мощь и умение перебрасывать большое количество военнослужащих и техники на огромные расстояния. Причем сделала она это в минимальные сроки, которые вполне можно назвать рекордными, заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, Россия продемонстрировала, что ей совсем не потребуется много времени, чтобы разместить свои силы именно в том месте, в котором нужно. Она показала, что буквально за несколько часов вполне можно передислоцировать несколько полностью вооруженных армий на расстояние около 5 тысяч километров.

Сравнивая армии России и США, Кедми отметил, что американцы перед войной с Ираком готовили свои ВС около полугода. Если же речь идет обо всем Североатлантическом альянсе, то он будет собираться на войну еще дольше. Это, по мнению эксперта, доказывает, что в России самая мобильная армия в мире, которая готова моментально оказывается именно там, где это нужно.