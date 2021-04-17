Американское издание The Wall Street Journal задалось целью выяснить, какие музыкальные платформы больше платят исполнителям представленных на сервисах композиций. Выяснилось, что явным лидером в этой сфере остается Spotify.

Журналисты сравнили сервис с Apple Music и выяснили, что последняя платит всего 52 процента. Это в два раза больше, чем у Spotify, однако данная платформа выплачивает по 80 процентов с дохода, получаемого на подписках, чем компенсирует отставание. Вполне вероятно, что именно из-за этого она проигрывает конкуренту практически вдвое по количеству подписчиков.

Сумма средств, которую получают непосредственно музыканты, остается неизвестной. Все дело в том, что правообладатели расплачиваются с ними в полном соответствии с контрактами. Которые заключаются индивидуально для каждого исполнителя.