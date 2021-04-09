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На «Телеграм»-канале WarGonzo сообщили, что линию разграничения в Донбассе посетили военные эксперты из Соединенных Штатов.

Отмечается, что делегация США отправилась в Авдеевку, а затем побывала на фронтовой линии в окрестностях Ясиноватовой. Американцы расположились неподалеку от блокпоста ополченцев ДНР. Расстояние между ними и бойцами народной милиции составило примерно два километра.

При этом канал не стал приводить доказательств своим утверждениям. СМИ обратились за подтверждением данной информации к Андрею Заблоцкому, представителю армии ДНР. Однако он не стал комментировать эти сведения, попросив связаться с ним позднее.

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