На «Телеграм»-канале WarGonzo сообщили, что линию разграничения в Донбассе посетили военные эксперты из Соединенных Штатов.

Отмечается, что делегация США отправилась в Авдеевку, а затем побывала на фронтовой линии в окрестностях Ясиноватовой. Американцы расположились неподалеку от блокпоста ополченцев ДНР. Расстояние между ними и бойцами народной милиции составило примерно два километра.

При этом канал не стал приводить доказательств своим утверждениям. СМИ обратились за подтверждением данной информации к Андрею Заблоцкому, представителю армии ДНР. Однако он не стал комментировать эти сведения, попросив связаться с ним позднее.